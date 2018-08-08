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МИД Франции осуждает нападения на гуманитарных работников в ЦАР

Политика

МИД Франции заявил, что нападения на гуманитарных работников неприемлемы и нарушают принципы международного гуманитарного права

Париж, 8 августа 2018, 13:20 — REGNUM  Франция вновь заявляет о своей полной поддержке действиям Организации Объединенных Наций (ООН) в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает МИД Франции.

«Учреждения и гуманитарные организации под эгидой ООН платят высокую цену, оказывая помощь и защиту гражданскому населению в ЦАР», — говорится в заявлении МИД.

МИД Франции заявил, что нападения на гуманитарных работников неприемлемы и нарушают принципы международного гуманитарного права. Необходимо приложить все усилия, чтобы гуманитарные работники могли и дальше выполнять свои миссии.

Франция выражает свои соболезнования по поводу недавних инцидентов, затрагивающих работников гуманитарных организаций ООН, и осуждает нападения, в результате которых 6 человек погибли, а многие получили ранения. Последний такой случай произошел 1 августа в Алиндао, на юго-востоке страны.

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Политическая жизнь Франции
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