Это не партийный вопрос: Конгрессмен высказался в защиту пенсионеров США

Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Пенсионеры нуждаются в защите от финансовой эксплуатации, пишет в своем твиттере конгрессмен Гвен Мур, комментируя сообщение издания Politico о том, что Дональд Трамп делает пожилых вкладчиков уязвимыми, уничтожая введенное при Бараке Обаме правило, предотвращающее конфликт интересов между финансовыми советниками. Правило требовало от брокеров ставить интересы своих клиентов выше собственной компенсации при предоставлении консультаций по выходу на пенсию.

«Защита пенсионеров нашего народа от финансовой экплуатации не должна быть партийной темой, — считает конгрессмен Мур. — Мы говорим о жизненных сбережениях трудолюбивых американцев. Мы должны нашим пожилым гораздо больше, чем эту ерунду из Белого дома».

В результате этого отказа, пишет издание, пожилые инвесторы оказали уязвимы перед злоупотреблениями: они часто становятся мишенями самообогащающих продаж брокеров, причем проблема, вероятно, недооценивается, поскольку пожилые люди обычно неохотно раскрывают сомнительное поведение.