Итальянские католики зачем-то вспомнили о «русских троллях»

Станислав Стремидловский, , 12:59 — REGNUM

В отношениях между Католической церковью в Италии и правительством Джузеппе Конте «искрит» все сильнее и сильнее. Итальянские епископы, похоже, объявили чуть ли не открытую войну кабинету министров. Больше всего достается министру внутренних дел и главе входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини. А президент Италии Серджо Маттарелла приобретает характер фигуры, которую пытаются разыграть стороны.

Сразу после состоявшихся 4 марта сего года парламентских выборов с прогнозом о возникновении «длительного конфликта» между Католической церковью в Италии и правительством выступила британская католическая газета Catholic Herald. Издание тогда отмечало, что партии, которые поддерживают позицию Церкви по вопросам миграции, проиграли, а Ватикан через государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина намекнул о своей обеспокоенности итогами выборов. Однако, отмечало издание, «Италия страдает от нищеты. Наряду с прекрасными районами в городах встречаются страшные трущобы. Их жители слушают, как Церковь и государство продолжают говорить о правах иммигрантов. А что насчет бедных, которые уже живут в стране? Сейчас необходимо осознать, что Церковь, говоря о беженцах, похоже, занимает позицию, которая, кажется, наносит ущерб малоимущим. Существует противоречие между отстаиванием интересов бедных и отстаиванием прав мигрантов».

Миграционный вопрос, действительно, очень быстро вылез на поверхность. Резкие слова Сальвини и такие же резкие действия, направленные против нелегальной эмиграции вызвали настороженную реакцию Католической церкви. Ряд обозревателей акцентируют внимание на этой проблеме, хотя, возможно, дело в другом. Ватикан и в массе своей национальные Конференции католического епископата активно поддерживают концепцию «единой Европы». Да, Европейский союз критикуют, в том числе за его попытку обесценить христианские корни Старого континента, желание убрать религию из публичной сферы. Но трудно припомнить какие-либо выступления высокопоставленных представителей Святого престола, в которых бы в той или иной форме не проводилась бы идея сохранения единства Евросоюза. Конечно, при важности проведения в нем реформ с акцентом на общее благо и сохранение национального разнообразия.

В этом контексте Церковь оказалась на стороне Маттареллы, когда тот заблокировал назначение на пост министра экономики Паоло Савону, который известен своими сильными антиевропейскими взглядами. На фоне спровоцированного из-за этого политического кризиса был вынужден проявить свою позицию Святой престол. Официальная ватиканская газета L'Osservatore Romano сообщала в момент формирования правительства Италии, что слишком «жаркий градус» политического климата в стране вызвал вал нападений на президента, которого оскорбляют в социальных сетях, иногда при этом делая оскорбительные намеки. Нападения на Маттареллу являются признаком очевидного ухудшения состояния общества, сочло издание, а выступления некоторых политиков, обвиняющих президента республики в том, что он говорит ложь, не способствуют улучшению ситуации.

Дальше — больше. Глава Конференции католического епископата Италии (CEI) кардинал Гуалтьеро Бассетти во время недавнего пленарного заседания пообещал, что епископы вернутся к своей традиционной роли «критикующей совести». Большинство наблюдателей восприняли это как сигнал о возвращении в игру. Но сможет ли CEI выиграть? С одной стороны, епископату не нужно переизбираться. С другой, в чем-то прав и Сальвини, который говорит, что «получает ежедневно поддержку от многих женщин и мужчин, принадлежащих Церкви». Его партия «Лига» пользуется широкой поддержкой населения. Действия Конференции католического епископата Италии могут привести к тому, что ее действия окажутся непопулярными в глазах рядовых католиков, может быть, даже и священства. И все это косвенно бьет по Ватикану. Недавние опросы показывают, что доверие итальянцев к папе Римскому Франциску упало с 88% до 70% — в том числе по причине несогласия с понтификом по миграционной проблеме.

Нарастание конфликта между Католической церковью в Италии и правительством создает также непредвиденные осложнения. Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 августа атаку на кабинет предприняла авторитетная газета Corriere della Sera, которая заявила, что «американские эксперты, которые расследуют вмешательство русских в свои выборы, обнаружили и их вмешательство в выборы итальянские». На следующий день то же издание добавило: майскую информационную атаку на Маттареллу с требованием его отставки тоже, «по всей вероятности», организовали русские. Спустя пару дней римская прокуратура, возбудившая дело по факту информационной атаки на президента, обнаружила, что заявления о «вмешательстве русских» не подтверждаются. Напротив, есть информация, что твиты были отправлены из Италии.

Тем не менее 7 августа портал Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa публикует статью, в которой как утверждение проводит тезис о том, что в предполагаемых информационных атаках на Маттареллу подозревают «русских троллей». И далее: «Новость этого часа — то, что президента США Дональда Трампа хотел бы заслушать Роберт Мюллер, специальный прокурор, расследующий «Россиагейт». Возможно, если это получит подтверждение в ходе расследования, выявление России в качестве главного героя вмешательства на выборах в США в 2017 году с участием администрации Трампа станет одним из крупнейших международных политических скандалов. Путин фактически попытался направить американское общественное мнение в пользу кандидата, которого он одобрял, поддерживая целенаправленные кибератаки против Демократической партии, способствовавшие утечке вредоносной информации».

Вызывает удивление тот факт, что уважаемое католическое издание решило без какого-либо критического осмысления использовать ангажированные наработки антитрамповской оппозиции в США с явным антироссийским оттенком в контексте внутриполитической борьбы в Италии. Напомним, что в январе сего года в послании на Всемирный день социальных коммуникаций папа Франциск подчеркивал ответственность журналистов за информацию. Журналист является «хранителем новостей», он должен помнить, что главное в новости — не скорость ее подачи и не воздействие на публику: главное — люди. Поэтому, если желание уязвить правительство Конте настолько сильно, что для реализации подобной цели используются чужие «отравленные плоды», это вызывает сожаление. Ведь, в конце концов, российско-итальянские отношения в большинстве своем носили и носят конструктивный характер.