Среда, 8 Августа 2018 года
13:28:31 МСК

Пакистан осудил Канаду за вмешательства в дела Саудовской Аравии

Политика

Никакие вмешательства под предлогом защиты прав человека во внутренние дела страны недопустимы

Исламабад, 8 августа 2018, 12:52 — REGNUM  Глава пакистанской ассоциации советов улемов Шейх Мохаммед Тахер аль-Ашфари осудил вмешательство Канады во внутренние дела Саудовской Аравии, сообщает 8 августа Al Arabia.

Духовный лидер осудил любое вмешательство государств во внутренние дела королевства под предлогом защиты прав человека.

Напомним, дипломатический конфликт между Саудовской Аравии и Канадой возник после того, как Оттава потребовала королевство освободить двух активисток, арестованных Эр-Риядом по причине протестов против внутренней политики государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Послу Канады в Саудовской Аравии дали сутки, чтобы тот покинул страну

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Саудовской Аравии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить