Пакистан осудил Канаду за вмешательства в дела Саудовской Аравии

Исламабад, , 12:52 — REGNUM Глава пакистанской ассоциации советов улемов Шейх Мохаммед Тахер аль-Ашфари осудил вмешательство Канады во внутренние дела Саудовской Аравии, сообщает 8 августа Al Arabia.

Духовный лидер осудил любое вмешательство государств во внутренние дела королевства под предлогом защиты прав человека.

Напомним, дипломатический конфликт между Саудовской Аравии и Канадой возник после того, как Оттава потребовала королевство освободить двух активисток, арестованных Эр-Риядом по причине протестов против внутренней политики государства.

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