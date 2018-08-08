Пакистан осудил Канаду за вмешательства в дела Саудовской Аравии

Исламабад, 8 августа 2018, 12:52 — REGNUM Глава пакистанской ассоциации советов улемов Шейх Мохаммед Тахер аль-Ашфари осудил вмешательство Канады во внутренние дела Саудовской Аравии, сообщает 8 августа Al Arabia.
Духовный лидер осудил любое вмешательство государств во внутренние дела королевства под предлогом защиты прав человека.
Напомним, дипломатический конфликт между Саудовской Аравии и Канадой возник после того, как Оттава потребовала королевство освободить двух активисток, арестованных Эр-Риядом по причине протестов против внутренней политики государства.
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