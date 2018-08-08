МИД Австрии: учеба — не помеха депортации нелегалов

Вена, , 12:50 — REGNUM Необходимо депортировать нелегальных мигрантов из Австрии, даже если они находятся на производственном обучении. Об этом заявила министр иностранных дел и интеграции Карин Кнайссль, пишет газета Kurier 8 августа.

Министр сослалась на закон о предоставлении убежища и подчеркнула, что работодателям следует искать себе работников и подмастерий только среди молодежи 15−25 лет, получившей право на проживание в Австрии. По ее словам, среди признанных беженцами людей насчитывается около 31 тыс. безработных. Критикам ее позиции Кнайссль ответила, что при депортации обучающихся на производстве речь идет о сравнительно небольшом количестве человек — от 800 до 900.

Напомним, в декабре к власти пришло право-консервативное правительство, которое объявило о жестких мерах против миграции. Участилось количество депортаций нелегальных мигрантов, значительно снизилось число въезжающих в Австрию беженцев.

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