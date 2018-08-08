Отряд кораблей Северного флота вышел на защиту российской Арктики

Москва, , 12:40 — REGNUM Из базы в городе Североморск вышел в поход отряд боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что отряд взял курс в восточные районы Арктики, где военные моряки будут обеспечивать безопасность судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.

По данным пресс-службы, в походе принимает участие большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли (БДК) «Александр Отраковский» и «Кондопога», морской тральщик «Владимир Гуманенко», ледокол «Илья Муромец» и другие суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в районе Аденского залива приступили к несению антипиратской вахты российские военные моряки, проходящие службу на сторожевом корабле (СКР) «Ярослав Мудрый» Балтийского флота.

Читайте также: Сторожевик «Ярослав Мудрый» защитит от пиратов Аденский залив