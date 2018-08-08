На Украине вступило в силу решение о незаконности потребительской корзины

Киев, , 12:39 — REGNUM Потребительская корзина на Украине признана незаконной Киевским апелляционным административным судом, сообщает 8 августа УНИАН.

Согласно сообщению, с 7 августа решение суда было обнародовано, а, значит, оно вступило в силу. Истцом против правительства Украины стал глава проекта «Открытый суд» Станислав Батрин. Он просил признать незаконной потребительскую корзину, которую правительство Украины пересмотрело впервые за последние 16 лет.

Отметим, что в 2015 году Батрин уже подавал иски к правительству. Оно проиграло в суде, в связи с чем и была пересмотрена «потребительская корзина». Пересмотр, однако, оказался незаконным, так как правительство отталкивалось не от реальных данных, а от данных 2000 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд признал незаконным пересмотр потребкорзины украинским правительством