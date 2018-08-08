На Украине рассказали, как остановят «влияние России на выборы»

Киев, , 12:38 — REGNUM

В 2019 году на Украине голосование на президентских и парламентских выборах пройдет без применения электронных новаций. Так можно предупредить прямое вмешательство Кремля в избирательный процесс. Об этом 8 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель главы центральной избирательной комиссии Украины (ЦИКУ) Андрей Магера.

«Слава Богу, что именно сегодня нет попыток перехода на электронную систему голосования. Потому что в условиях, когда во всем мире есть попытки вмешаться в довольно серьезные и защищенные системы, которые есть в тех же США, Франции и Нидерландах. Думаю, тут Украине не стоит спешить», — сказал Магера.

Он считает, что присутствие международных наблюдателей и включение в состав окружных избирательных комиссий представителей разных политсил, защитит выборы от вмешательства России.

«Классические способы защиты избирательного процесса — это наблюдатели, формирование состава окружных комиссий из числа разных кандидатов, разных политических партий», — добавил Магера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил совету национальной безопасности и обороны провести заседание по «противодействию вмешательству Российской Федерации» в украинские выборы. Он призвал СНБО подготовить страну к противодействию «гибридным вызовам» со стороны Кремля.

«В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений по поводу подготовки Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы», — заявил Порошенко.