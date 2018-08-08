«Борьба Конгресса США за НАТО – это борьба против Дональда Трампа»

Москва, , 12:48 — REGNUM Сенат США не опасается выхода Америки из НАТО, но старается в очередной раз обратить внимание общественности на деятельность президента США Дональда Трампа, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 8 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в законопроекте о расширении антироссийских санкций немало внимания оказалось уделено принятию мер по сохранению Америкой своего членства в НАТО.

«Это явный намёк на слова Трампа, ведь именно он заявлял не так давно, что США могут выйти из Североатлантического Альянса, — сказал Шаповалов. — Это было накануне саммита НАТО. В данном случае, конечно, эти положения законопроекта есть просто-напросто риторика. Никто всерьёз не думает, что США выйдут из НАТО».

Однако, как полагает политолог, задача, которую преследуют авторы законопроекта, — это ещё раз обратить внимание общественности на деятельность американского президента, которого они, судя по всему, считают врагом Америки и человеком, попирающим национальные интересы США.

«Это, конечно, элемент той информационной кампании, которая ведётся против Трампа, — убеждён Шаповалов. — Это очередной залп из всех информационных орудий по президенту США, поскольку, естественно, законопроект очень активно обсуждается, и в рамках этих обсуждений противники Трампа в очередной раз обращают внимание на то, что Трамп высказался за возможность ликвидации НАТО. Но как это заботит сенаторов! Оказывается, будущее военного блока — это первостепенный вопрос! Не будущее американской экономики, не права человека, не уровень жизни, не социальная проблематика, а военная дубинка, которая находится в руках США».

Это, по мнению Шаповалова, лишний раз подтверждает, что США — это прежде всего военная империя.

Напомним, как стало известно 8 августа из сообщения издания «КоммерсантЪ», внесённый в Конгресс США законопроект о расширении антироссийских санкций (официальное название «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018»), в числе прочего предполагает сохранение членства США в НАТО. В частности, документ запрещает финансирование шагов, направленных — напрямую или косвенно — на поддержку попыток «любого представителя правительства США» вывести страну из НАТО. Более того, раз в 90 дней госсекретарь США после консультаций с министром обороны обязан информировать профильные комитеты Конгресса доклад об «угрозах, которые стоят перед НАТО».