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Израиль: воздушная тревога была ложной

Политика

На мир еще можно надеяться

Тель-Авив, 8 августа 2018, 12:36 — REGNUM  Власти Израиля заявили о ложной воздушной тревоге, прозвучавшей на границе с сетором Газа, сообщает 8 августа Reuters.

«Это была ложная тревога», — подтвердили представители вооруженных сил еврейского государства на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, Израиль использует сирены для предупреждения ракетных ударов, как правило запускаемых представителями движения ХАМАС с территории Палестины. Инцидент произошел в период некоторых шагов по деэскалации насилия в регионе, предпринимаемых сторонами конфликта.

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Ближневосточное урегулирование
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