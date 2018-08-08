Разговоры о блокаде направлены на усиление изоляции Украины от РФ — эксперт

Киев, , 12:31 — REGNUM Все заявления о необходимости разрыва автобусного и пассажирского железнодорожного сообщений с Россией являются политическими. Они направлены на усиление изоляции Украины от РФ. Об этом 8 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«В любом случае — это политические заявления. Вряд ли это нанесет страшный ущерб российской экономике. Это ещё один элемент изоляции от России», — сказал Голобуцкий.

По его словам, Украина должна была разорвать транспортное сообщение с РФ еще в 2014 году.

«В принципе, это надо было делать в первый год. Но социальная составляющая была настолько серьезной. Такой разрыв социальных отношений нёс риски каких-то социальных протестов и негативных настроений в обществе. Сейчас прошло время, не думаю, что такое действие вызовет серьезный протест», — считает эксперт.

Он также напомнил, что сегодня российские силовики задерживают украинцев по надуманным обвинениям.

«Каждый наш гражданин является потенциальным террористом, он может сесть в российскую тюрьму без всяких поводов. Но наши люди готовы ездить по разным причинам — кто к родственникам, кто к знакомым, работать и т.д. Просто люди не воспринимают это серьезно. Хотя есть факты и цифры граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах по выдуманным обстоятельствам», — сказал Голобуцкий.

Политтехнолог призвал власти одновременно не запрещать автобусное и железнодорожное сообщения с РФ.

«Когда у тебя в стране 30−40% людей вообще не понимает что происходит, при этом хорошо относятся к России, поэтому делать это одновременно было бы серьезным шоком. К этому нужно готовить», — рассказал Голобуцкий.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян напомнил, что правоохранительные органы РФ по надуманным причинам задерживают сотрудников «Укрзализныци» и автобусных перевозчиков Украины.

«Мы видим неоднократные случаи задержания российскими правоохранительными органами сотрудников как «Укрзализницы», так и автобусных перевозчиков по разным надуманным причинам. Мы понимаем, что это фактически несет угрозу нашим гражданам, которые едут в Российскую Федерацию. Чтобы минимизировать такие случаи, я считаю, что украинцам не зачем ездить в Москву. Тем более, когда Украина воюет с Российской Федерацией», — пояснил Омелян.

Напомним, 5 июля первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать России 36 российских граждан в обмен на украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах.

«…компетентные органы Украины внимательно проанализировали просьбу российского обмудсмена Татьяны Москальковой о посещении 50 человек, содержащихся в украинских пенитенциарных учреждениях. В этом списке выявлено еще 13 человек, которые признались, что имеют российское или двойное гражданство и мечтают, чтобы РФ о них вспомнила и забрала. Мы готовы и их передать РФ для освобождения наших», — отметила Геращенко.

Ранее, 6 августа госсекретарь МИД Украины Андрей Заец заявил, что в России 2300 украинцев задержаны за перевозку наркотиков.