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ЦИК одобрил три варианта вопроса на «пенсионный референдум»

Политика

Среди них КПРФ и «Справедливой России»

ЦИК одобрил три варианта вопроса на «пенсионный референдум»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Элла Памфилова

Москва, 8 августа 2018, 12:23 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия одобрила три формулировки вопроса о повышении пенсионного возраста, которые предлагают вынести на референдум три инициативные группы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Поддержку получил вопрос от московской инициативной группы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, от инициативной группы, которая провела собрание в Подмосковье, а также поддержку получила формулировка от инициативной группы, которая провела собрание в Алтайском крае — вопрос сформулировали КПРФ и ЦИК.

Теперь трем инициативным группам нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума.

Вместе с тем глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума.

Законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал широкий резонанс. Инициатива правительства прошла первое чтение Госдумы.

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Повышение пенсионного возраста
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