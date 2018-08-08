ЦИК одобрил три варианта вопроса на «пенсионный референдум»

Москва, , 12:23 — REGNUM Центральная избирательная комиссия одобрила три формулировки вопроса о повышении пенсионного возраста, которые предлагают вынести на референдум три инициативные группы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Поддержку получил вопрос от московской инициативной группы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, от инициативной группы, которая провела собрание в Подмосковье, а также поддержку получила формулировка от инициативной группы, которая провела собрание в Алтайском крае — вопрос сформулировали КПРФ и ЦИК.

Теперь трем инициативным группам нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума.

Вместе с тем глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума.

Законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал широкий резонанс. Инициатива правительства прошла первое чтение Госдумы.