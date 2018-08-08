Абхазия: Грузия не сделала выводов из событий 2008 года

Сухум, , 12:23 — REGNUM Абхазия и Южная Осетия давно состоялись как суверенные государства и доказали свою жизнеспособность. Грузинские власти не извлекли урока из событий 2008 года, говорится в заявлении МИД Абхазии, опубликованном 8 августа по случаю 10-летия войны в Южной Осетии.

«С сожалением вынуждены констатировать, что грузинское руководство не сделало никаких выводов из трагических событий десятилетней давности, которые наглядно продемонстрировали циничное лицо грузинской политики», — говорится в заявлении.

Тбилиси продолжает деструктивную стратегию изоляции в отношении Абхазии и Южной Осетии. Более того, военный потенциал Грузии постоянно нарастает при содействии западных стран. Так, в стране проходят очередные крупномасштабные военные учения Североатлантического альянса.

В МИД Абхазии предполагают, что Тбилиси продолжает делать ставку на силовое решение существующих в регионе конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава администрации президента РФ Сергей Иванов назвал инициатором войны в августе 2008 года руководившего Грузией Михаила Саакашвили. Грузинский президент тогда «сорвался с поводка», нарушив все данные США обещания, отметил он.

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