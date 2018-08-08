Турция не откажется от экономического сотрудничества с Ираном

Анкара, , 12:13 — REGNUM Власти Турции намерены развивать экономическое сотрудничество с Ираном, несмотря на введенные санкции США в отношении Тегерана. Об этом, как передает CNN Turk, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«У нас (властей Турции) есть контракты с Ираном, — сказал Донмез. — Наши отношения продолжатся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который предполагает восстановление в два этапа режима санкций против Ирана.

В рамках первого этапа ограничительные меры вводятся на торговлю с Ираном ценными металлами и против автомобильного сектора исламской республики. Второй этап, который будет запущен с 5 ноября, предполагает санкции против энергетического сектора страны.

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