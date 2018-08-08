Снятый с выборов в Якутии кандидат: «Нас не допускают, потому что боятся»

Якутск, , 12:12 — REGNUM Не допущенный к участию в выборах в Госсобрание Якутии правозащитник Николай Седалищев опасается, что выборы-2018 в республике могут вообще не состояться и их перенесут на 2019 год. Такое предположение он делает, основываясь на том, что люди могут не прийти на избирательные участки из-за сильного отсева независимых кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Родина» передумала: конкурент кандидата ЕР в главы Якутска снят с выборов

Николай Седалищев баллотировался в региональный парламент самовыдвиженцем, и избирательная комиссия Якутии забраковала поданные им документы и более 28% подписей. С решением избиркома правозащитник не согласен и полагает, что жители региона, видя, как один за другим из предвыборной гонки выбывают независимые кандидаты, понимают, что их лишают законных выборов.

«И они должны проявить своё недоверие различными законными способами. Ведь у нас у всех есть конституционное право не голосовать за тех, чьи кандидатуры нас не устраивают», — заявил Николай Седалищев.

Читайте также: Многоходовка «Родины» отразится на результате выборов в Якутии?

«Моё отстранение от участия в выборах и снятие с предвыборной гонки экс-министра финансов республики Эрнста Берёзкина связано с тем, что некоторые люди во власти боятся, что мы, став народными избранниками, будем инициировать возбуждение уголовных дел по многим фактам коррупции», — также отметил правозащитник.

Читайте также: Коррупционную опухоль Якутии не удалить без «хирургического вмешательства»

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один независимый кандидат — депутат Госсобрания Якутии Владимир Фёдоров — выбыл из предвыборной борьбы за кресло мэра Якутска. Его кандидатуру отозвала выдвинувшая его партия «Родина».

"Если вкратце, «Родина» слила Владимира Федорова с выборов мэра, — объяснял политолог Виталий Обедин. — Я не знаю, сколько денег и мандатов Гордумы было обещано, но депутату Госдумы РФ, лидеру партии «Родина» Алексею Журавлёву, похоже, обещанного хватило. Чтобы переговоры имели вес, местную «Родину» предварительно прокатили на выборах в Госсобрание республики, после чего и предложили, видимо, вариант: деньги и Гордума — и вы «кидаете» Фёдорова, или ничего, а Фёдорова мы и так сломаем. Прагматичный Алексей Журавлев предпочел соратника, с которым встречался накануне выборов в Москве, сдать. Помогли ему в этом представители местной «Родины» — Алексей Лаптев и Олег Маклашов».

Владимир Фёдоров заявил, что намерен восстановиться кандидатом в мэры и, если будет нужно, с этой целью дойдёт до главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Читайте также: Якутии после масштабных выборов пророчат пять лет политической «засухи»