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Беспорядки в Эфиопии: власти отключили интернет

Политика

Причиной подобного решения стали акты насилия, вспыхнувшие в регионе

Аддис-Абеба, 8 августа 2018, 12:04 — REGNUM  Власти Эфиопии перекрыли доступ к сети интернет в восточной части страны, сообщает 8 августа Reuters со ссылкой на источник.

Причиной подобного решения стали акты насилия, вспыхнувшие в регионе, отметил местный житель. По данным источника, доступ к интернету был заблокирован на три дня.

Напомним, 4 августа в Эфиопии вспыхнули акции протеста против этнического меньшинства региона Сомали. По словам представителей правительства страны, на улицы вышли люди, поддерживающие местное сепартистское правительство, и устроили беспорядки, в ходе которых погибли десятки человек. Глава мятежного региона Абди Мохамуд Омар уже отстранен от власти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эфиопии свергнут глава мятежного региона Сомали Абди Мохамуд Омар

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