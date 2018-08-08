Свердловский ветеран добивается экспертизы сравнения Ленина с Гитлером

Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM В Екатеринбурге руководитель общественной организации «Защитники Отечества» и ветеран вооружённых сил, полковник Николай Рябчевский до сих пор не получил ответа прокуратуры по запросу о даче правовой оценки высказываниям настоятеля храма в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерея Евгения Попиченко, который сравнил Владимира Ленина с Гитлером, назвав их «сторонами одной монеты». Общественник заявил корреспонденту ИА REGNUM, что на данный момент его обращение рассматривается в полиции.

«Завтра в 14:00 встречаюсь с сотрудником отдела полиции № 9, которому поручено подготовить мне ответ. Он позвонил и попросил меня подойти со всеми необходимыми документами», — сообщил Николай Рябчевский.

По мнению общественника, в высказываниях протоиерея есть признаки разжигания ненависти по социальному признаку, именно поэтому он требует проведения лингвинистической экспертизы. Он пояснил, что подал заявление ещё 16 апреля, но его просто переадресовывают в иные инстанции, и волокита продолжается до сих пор. Николай Рябчевский убеждён, что это происходит из-за нежелания властей связываться с церковью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Попиченко позволил себе сравнить основателя советского государства Владимира Ленина с Гитлером в эфире телеканала «Союз», а впоследствии его слова были транслированы в «Православной газете».

«А чего бы нам не назвать улицу, например, в честь Шамиля Басаева, или в честь Геббельса, или в честь Геринга? Это же, по сути, одно и то же — Ленин и Гитлер: их существо, их ненависть к человечеству, к людям, их «труды», которые они понесли, причинив столько страданий, горя, крови… Они как две стороны одной монеты. Просто мы как-то привыкли, нам какая-то инерция, навык мешают подумать. А почему нет? Тоже, наверное, есть люди, для которых Шамиль Басаев — национальный герой, и, наверное, они готовы его именем что-то прославить», — заявил Попиченко.

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Николай Рябчевский посчитал себя оскорблённым таким высказыванием и обратился в Верх-Исетский районный суд, требуя защитить честь и достоинство. В ходе рассмотрения заявления в суде представители РПЦ пояснили, что ветеран не является заинтересованным лицом, а значит, не может быть оскорблён высказываниями. Более того, юристы заявили, что высказывания протоиерея не содержат фактов, которые можно было бы оспорить, являются оценочными и его личной точкой зрения. В итоге суд не удовлетворил требования ветерана.

Тем не менее Николай Рябчевский не намерен спускать ситуацию на тормозах. Также он негативно охарактеризовал процессы, которые начались после высказываний протоиерея Андрея Федосова о Владимире Ленине в своём видеоблоге «Киберпоп». Общественник напомнил, что позитивная оценка служителем сельского храма исторической фигуры Ленина вызвала возмущение у некоторых граждан, а в отношении высказываний Андрея Федосова в РПЦ началось внутреннее разбирательство.

«Нет ничего удивительного. Они из своих рядов вычищают тех, кто не идёт в строю по оценке Ленина и в целом советской действительности», — заявил Николай Рябчевский.

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