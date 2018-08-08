Эксперт: курс гривны может обрушиться в любой момент

Киев, , 12:00 — REGNUM Национальному банку Украины и минфину нужно выпустить валютные казначейские облигации для населения. Это позволит привлечь больше денег, поможет избежать падения курса гривны и пополнить валютные резервы. Об этом 8 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Если бы Национальный банк и министерство финансов сделало умное решение — выпустили валютные казначейские облигации для населения. Что касается размещения валютных ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа — ред.), их купили госбанки. Сначала банки взяли деньги у Нацбанка, купили валюту на межбанке (это было фактором девальвации гривны). Потом они выкупили облигации у минфина. Довольно банальная схема, не очень эффективная, но она работает», — пояснил Охрименко.

По его словам, причиной обесценивания гривны в июле стали действия НБУ, а не возможный кредит международного валютного фонда.

«Риск того, что доллар будет по 50 грн, существует всегда. Все зависит от работы НБУ. Если Нацбанк не будет совершать ошибки, которые совершал в июле, а будет четко и грамотно проводить валютные интервенции, никакой девальвации не будет… То, что мы видели в июле — это личная ошибка руководства НБУ. Так делать нельзя… Они разрешили банкам больше покупать валюты. Не надо было этого делать. Так, что здесь кредит МВФ не имеет никакого отношения к нашей девальвации», — добавил Охрименко.

Он также назвал «абсурдным» перекладывание внешних долгов правительств Украины на население страны.

«Граждане Украины не отвечают за долги правительства. Так что их можно считать, можно не считать. Это абсурд. Долг правительства соизмеряют с ВВП страны… В 2014 году у нас долг правительства был меньше 40% ВВП. Сейчас долги на уровне 70%. Плохо. В Греции — 200%. На сегодняшний день долги выросли, а эффекта никакого», — подытожил эксперт.

Как сообщалось, ранее источник украинского издания «Апостроф» проинформировал, что МВФ якобы смягчил свою позицию по выделению Украине очередного, пятого кредитного транша. По данным издания, на позицию МВФ повлияло давление ключевого донора — США. По словам собеседника, американцы сочли, что требование МВФ об одномоментном повышении цен на газ для населения Украины может повлечь за собой реванш пророссийских сил на предстоящих выборах 2019 года. По их оценкам, пророссийские силы могут воспользоваться резким повышением цен на газ в качестве решающего аргумента в избирательной кампании.

Напомним, ранее МВФ требовал повышения цен на газ для населения в пределах 60%. Украинское правительство заблокировало повышение цен на газ для населения. По состоянию на август 2018 года цена на газ для населения Украины составляет 6958 грн (257 долл) за 1000 куб. м

Читайте развитие сюжета: Второй квартал закончился для банковской системы Украины убытками