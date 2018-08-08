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Сенатор США: провокация — это не только чужие подлодки в наших водах

Политика

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Сенатор США: провокация — это не только чужие подлодки в наших водах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Российские хакеры

Вашингтон, 8 августа 2018, 12:03 — REGNUM  США должны быть во главе международного движения, заявляя, что попытка влиять на выборный процесс кибер-путем — это кибер-преступление, заявила сенатор США Мария Кэнтуэлл, обсуждая грядущие в ноябре промежуточные выборы. В своем твиттере сенатор пишет:

«Ни одно правительство не должно вмешиваться в фактические избирательные операции. Конец истории. По мере того, как продолжают выявляться продолжающиеся иностранные усилия по оказанию влияния на промежуточные выборы в США, я продолжаю призвать к увеличению оценок угроз кибербезопасности и ресурсов для защиты выборных систем США и другой критической инфраструктуры».

Объясняя свою позицию по критической инфраструктуре, сенатор также сообщает:

«Иностранная провокация больше не проходит в виде иностранной подлодки, высовывающий свой нос в водах США, или самолета, летающего над головой. Она проходит также в виде взлома электространции или трубопровода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кэнтуэлл говорила, что соответствующий законопроект предлагает использовать «угрозу мощных санкций, чтобы разубедить враждебные иностранные державы вмешиваться в наши выборы. Это гарантирует, что они заранее будут знать: расходы перевесят выгоду».

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Выборы в США
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