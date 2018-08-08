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В Италии появились книги о войне в Донбассе

Политика

Среди книг: «Донбасс, война в самом сердец Европы» и «Украина, война, которой нет»

Донецк, 8 августа 2018, 11:54 — REGNUM  Книги о гражданской войне в Донбассе издали итальянские писатели и журналисты, заявил глава представительского центра Донецкой Народной Республики (ДНР) в Турине Маурицио Марроне, сообщает 8 августа «Донецкое агентство новостей».

По его словам, представительский центр делает все, чтобы итальянские жители узнали правду о гражданской войне на Украине. Среди выпущенных книг: «Украина, война, которой нет», «Донбасс, война в самом сердце Европы» и «Нападение на Украину». Также в Италии регулярно проводятся конференции, куда приглашаются известные писатели, художники, экономисты, а также парламентарии.

Напомним, ранее Марроне заявил, что в Италии арестовали шестерых граждан, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Марроне уверен, что арест состоялся под давлением Киева.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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