Генпрокуратура Армении оставила Кочаряна под арестом

Ереван, , 11:41 — REGNUM Ходатайство депутатов парламента Армении об изменении меры пресечения арестованному бывшему президенту республики Роберту Кочаряну было оставлено без удовлетворения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

Отмечается, что письменное ходатайство об изменении меры пресечения Кочаряну, подписанное 45 армянскими парламентариями, было направлено в Генпрокуратуру республики, однако ведомство «сочло нецелесообразным» идти навстречу депутатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа глава специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян представил доказательства, которые, по его мнению, изобличают бывшего президента республики Роберта Кочаряна в том, что вооруженные силы Армении во ходе поствыборных событий в 2008 году были задействованы во внутриполитических процессах.

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