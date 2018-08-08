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Генпрокуратура Армении оставила Кочаряна под арестом

Политика

Ведомство «сочло нецелесообразным» идти навстречу депутатам

Ереван, 8 августа 2018, 11:41 — REGNUM  Ходатайство депутатов парламента Армении об изменении меры пресечения арестованному бывшему президенту республики Роберту Кочаряну было оставлено без удовлетворения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

Отмечается, что письменное ходатайство об изменении меры пресечения Кочаряну, подписанное 45 армянскими парламентариями, было направлено в Генпрокуратуру республики, однако ведомство «сочло нецелесообразным» идти навстречу депутатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа глава специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян представил доказательства, которые, по его мнению, изобличают бывшего президента республики Роберта Кочаряна в том, что вооруженные силы Армении во ходе поствыборных событий в 2008 году были задействованы во внутриполитических процессах.

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