Аргентинцы ждут решения сената по легализации абортов

Буэнос-Айрес, , 11:39 — REGNUM 8 августа Сенат Аргентины проведет историческое голосование по вопросу легализации абортов, передает телеканал TeleSur.

Согласно опросам сенаторов, 37 из 72 готовы проголосовать против разрешения абортов, 31 — за. Двое ранее не озвучили свою позицию, один сенатор намерен воздержаться, еще один будет отсутствовать.

Как показал опыт голосования в нижней палате парламента, позиция может измениться в ходе дебатов. Ожидается, что итоги голосования будут известны на рассвете 9 августа.

Общественные организации, выступающие за легализацию добровольных абортов до 14 недели беременности, обещают заполнить улицы вокруг здания конгресса в ожидании исторического решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне палата депутатов в ходе почти суточных ожесточенных дебатов одобрила законопроект. В настоящий момент во всей Латинской Америке аборты разрешены лишь на Кубе и в Уругвае.

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