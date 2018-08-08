Среда, 8 Августа 2018 года
11:53:09 МСК

Аргентинцы ждут решения сената по легализации абортов

Политика

Предварительный опрос показывает, что противников добровольного прерывания беременности среди сенаторов больше

Буэнос-Айрес, 8 августа 2018, 11:39 — REGNUM  8 августа Сенат Аргентины проведет историческое голосование по вопросу легализации абортов, передает телеканал TeleSur.

Согласно опросам сенаторов, 37 из 72 готовы проголосовать против разрешения абортов, 31 — за. Двое ранее не озвучили свою позицию, один сенатор намерен воздержаться, еще один будет отсутствовать.

Как показал опыт голосования в нижней палате парламента, позиция может измениться в ходе дебатов. Ожидается, что итоги голосования будут известны на рассвете 9 августа.

Общественные организации, выступающие за легализацию добровольных абортов до 14 недели беременности, обещают заполнить улицы вокруг здания конгресса в ожидании исторического решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне палата депутатов в ходе почти суточных ожесточенных дебатов одобрила законопроект. В настоящий момент во всей Латинской Америке аборты разрешены лишь на Кубе и в Уругвае.

Читайте также: Духовенство Аргентины собрало десятки тысяч людей на митинг против абортов

Читайте ранее в этом сюжете: Голосование по вопросу легализации абортов в Аргентине пройдет в августе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Аргентины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить