Глава района Якутии перечислил себе деньги из бюджета: Совсем страх потерял

Якутск, , 11:41 — REGNUM Бухгалтерия Жиганского района Якутии по распоряжению главы муниципалитета Алексея Мандарова перечислила на его счёт 40 тыс. рублей. Он утверждает, что деньги потребовались для жителя района, обратившегося за материальной помощью, но якутяне всё равно таким поступком возмущены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Так надо было. Есть всякие трудности. Человек заболел. Я взял деньги и отдал ему», — сообщил News.Ykt.Ru Алексей Мандаров.

«Чем дальше в улусы, тем толще и наглее главы и депутаты»,

«Совсем уже страх потерял слуга народа», — делают вывод жители Якутии, возмущённые тем, что Мандаров «считает людей за дураков».

Есть и те, кто счёл поступок Мандарова благородным, но и они считают, что логичнее было бы в такой ситуации помочь деньгами из своей зарплаты, а не из районного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Якутии Алексей Мандаров удивляет уже не первый раз. Когда в столице района, посёлке Жиганск была угроза наводнения, он уехал на охоту.