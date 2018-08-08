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Госдеп изучает возможность введения санкций против бизнесмена Евтушенкова

Политика

2 августа группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий был внесён на рассмотрение в Конгресс США законопроект об усилении санкционного давления на Россию

Госдеп изучает возможность введения санкций против бизнесмена Евтушенкова
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 8 августа 2018, 11:21 — REGNUM  Возможность введения ограничительных мер в отношении основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова изучает Госдеп США. Об этом сообщила сенатор Илеана Рос-Лейтинен, обнародовавшая официальный ответ Госдепа США на странице в соцсети Twitter.

По ее словам, в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) могут быть введены санкции в отношении бизнемена.

«Госдеп подтвердил изучение возможности введения санкций против российского олигарха В. Евтушенкова», — написала сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий был внесён на рассмотрение в Конгресс США законопроект об усилении санкционного давления на Россию.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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