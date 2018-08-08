Южная Корея отправляет посла в Ливию для освобождения своих граждан

Сеул, , 11:24 — REGNUM Власти Южной Кореи отправляют в Ливию специального посла, который должен помочь освобождению граждан страны, похищенных в июле 2018 года, сообщает 8 августа Anadolu.

6 июля группа южнокорейских рабочих была похищена на одном из заводов Ливии, также вместе с ними пропали несколько филиппинских граждан. Президент страны Родриго Дутерте отправил своих представителей для освобождения своих сограждан.

Напомним, гражданская война в Ливии началась в 2011 году с вторжения в страну войск НАТО и убийства лидера страны Муаммара Каддафи, что привело государство к фактическому расколу на ряд образований, а также к всплеску насилия.

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