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Южная Корея отправляет посла в Ливию для освобождения своих граждан

Политика

Филиппины совершили аналогичный поступок

Сеул, 8 августа 2018, 11:24 — REGNUM  Власти Южной Кореи отправляют в Ливию специального посла, который должен помочь освобождению граждан страны, похищенных в июле 2018 года, сообщает 8 августа Anadolu.

6 июля группа южнокорейских рабочих была похищена на одном из заводов Ливии, также вместе с ними пропали несколько филиппинских граждан. Президент страны Родриго Дутерте отправил своих представителей для освобождения своих сограждан.

Напомним, гражданская война в Ливии началась в 2011 году с вторжения в страну войск НАТО и убийства лидера страны Муаммара Каддафи, что привело государство к фактическому расколу на ряд образований, а также к всплеску насилия.

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Гражданская война в Ливии
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