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Уязвимость: конгрессмен оценил пограничную инфраструктуру США

Политика

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Вашингтон, 8 августа 2018, 11:19 — REGNUM  Пограничная инфраструктура США уязвима, считает конгрессмен Джефф Денам. В своем твиттере политик пишет:

«Только что вернулся с нашей южной границы, где я посетил центр содержания под стражей, порт въезда, туннель и еще раз увидел нашу уязвимую пограничную инфраструктуру».

Конгрессмен подчеркивает необходимость «охранять наши границы и держать семьи вместе».

Ранее впечатлениями от посещения пограничного центра, где проводится предварительная работа с мигрантами, поделилась сенаторЭлизабет Уоррен.

Она описала гигантское хранилище, наполненное клетками, которые густо заполнены людьми, самих людей и личные истории, побудившие их оставить родные страны. Напомним, в конце июля 2018 года Дональд Трамп заявил, что «готов прекратить работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, которая включает в себя строительство стены».

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Миграция, гражданство, паспортизация
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