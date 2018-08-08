Премьер-министр Грузии снова обвинил Россию в «оккупации и агрессии»

Тбилиси, , 11:14 — REGNUM Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает 7 августа 2008 года самым трагическим днем в истории современной Грузии, так как, по его словам, «в этот день грузинский народ в очередной раз испытал на себе военную агрессию и оккупацию со стороны России». Об этом премьер заявил на встрече в формате круглого стола на тему «Для мира и безопасности — спустя 10 лет после российско-грузинской войны 2008 года», которая проходила в Тбилиси 7 августа.

По его словам, в результате этой войны Россия обратила под свой контроль более 100 сел в 5 ущельях Грузии, а спустя 10 лет продолжает «оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона и незаконные действия, направленные на их аннексию».

«Послевоенный период — это годы колючих заграждений, насилия, запугивания, изоляции мирного населения, этнической дискриминации и незаконных арестов. Все эти годы пострадавшее от конфликта местное население продолжает жить в тяжелейших условиях и зачастую ценой угрозы собственной жизни», — обрисовал ситуацию в «оккупированных регионах» Мамука Бахтадзе.

По его мнению, «абхазы и осетины вместе с грузинами должны найти силы и волю для преодоления» этой «навязанной им провокации и достижения основанного на общих интересах мира».

7 августа в Тбилиси и других регионах Грузии прошли мероприятия, посвященные 10-летию начала августовской войны.

Напомним, что согласно документам Совета Европы и заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, войну против Южной Осетии в августе 2008 года начала грузинская сторона. В Тбилиси еще при правлении Михаила Саакашвили была сформирована позиция, согласно которой Грузия была втянута в войну Россией и военные действия грузинской стороны были квалифицированы как ответ на российскую агрессию.

До прихода к власти путем парламентских выборов 2012 года лидеры ныне правящей «Грузинской мечты» открыто обвиняли в развязывании августовской войны Саакашвили и его правительство, но позднее они свою позицию изменили и сегодня, как и их предшественники, «агрессором и оккупантом» считают и называют Россию.