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В Госдуме ждут новую версию проекта закона «О почтовой связи»

Политика

Прежний вариант потерял актуальность

В Госдуме ждут новую версию проекта закона «О почтовой связи»
Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР
Почта

Москва, 8 августа 2018, 11:01 — REGNUM  В Госдуме обещают нововведения в сфере почтовой связи, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

В Госдуме ожидают, что правительство РФ в ходе осенней сессии нижней палаты парламента внесет законопроект «О почтовой связи», сообщил глава комитета по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Предыдущая версия этого законопроекта, внесенная в 2014 году, была признана потерявшей свою актуальность и отклонена в июле 2018 года.

Отметим, что Госдума в весеннюю сессию приняла закон об акционировании «Почты России», стопроцентным акционером создаваемого общества является государство.

Накануне «Почта России» сообщила о том, что во всех отделениях посылки и письма можно забрать при помощи электронной подписи, без заполненных заявлений и паспорта.

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Почта России
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