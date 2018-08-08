Экологическая повестка вновь обсуждается в США

Вашингтон, , 10:59 — REGNUM В 21 веке нельзя воспринимать природу так же, это в веке прошлом, заявила сенатор США Мария Кэнтуэлл, комментируя представленный ею законопроект, который навсегда установит правило 2001 года о Сохранении Бездорожья. Правило защищает самые дикие части национальных лесов от дорожного строительства, лесозаготовок и других разработок. В своем твиттере сенатор пишет:

«Администрация Трампа продолжает пытаться решить проблемы 21-го века с мышлением XIX века, стараясь извлечь сравнительно небольшую сумму из наших немногих оставшихся первозданных природных территорий».

По сообщению Wilderness Society, которое обсуждает инициативу сенатора, закон от 2018 года защитит почти 60 миллионов акров самых диких национальных лесных земель Америки. Уточняется, что участи леса, к которым относится «правило Бездорожья», составляют около 30% национальных лесных угодий США и являются популярными направлениями для пеших прогулок, кемпинга и других видов отдыха. По словам президента Wilderness Society Джейми Уильямса, администрация Трампа и его союзники в Конгрессе «полны решимости ослабить правило любой ценой, включая открытие миллионов акров лесов старого роста в Национальном лесу Тонгас на Аляске для строительства дорог и лесозаготовок».

Как сообщало ИА REGNUM, штат Аляска и примыкающие к нему моря — привлекает всё большее внимание к своим богатейшим природным ресурсам. Вопрос об их освоении уже давно стал частью внутриполитических дебатов в США. Помимо расконсервации Национального нефтяного резерва, особую остроту приобрел вопрос разрешения добычи на территории Национального арктического заповедника — самой большой нетронутой природной территории в Америке.

Читайте также: Трамп обратился к запасам Аляски: катастрофа для Арктики