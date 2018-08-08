В Турции «нейтрализовали» двух членов РПК

Анкара, , 11:01 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на востоке страны, сообщает 8 августа Anadolu.

Термин «нейтрализован» часто употребляется турецкими военными для обозначения ликвидированного противника, попавшего в плен или сдавшегося добровольно. У курдов было изъято оружие и экипировка.

Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет борьбу с правительством Турции на протяжении долгих десятилетий. Целью курдов является создание собственной автономии в рамках государства, Анкара не готова пойти на подобные уступки.

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