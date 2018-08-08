Журавлёв: Украина эвакуировалась бы подальше от Солнечной системы

Москва, , 10:53 — REGNUM В Госдуме с сочувствием отнеслись к идеям властей Украины прекратить всякое сообщение с Россией.

«Будь такое было возможно, киевский режим эвакуировался бы на другую планету подальше от Солнечной системы, чтобы пресечь любое сообщение с Россией. А так приходится ежедневно страдать припадками русофобии», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости прекратить автобусное сообщение с Россией заявил первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов. Ранее власти Киева обсуждали прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией.

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