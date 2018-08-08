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Журавлёв: Украина эвакуировалась бы подальше от Солнечной системы

Политика

А так властям Киева «приходиться страдать от русофобии»

Журавлёв: Украина эвакуировалась бы подальше от Солнечной системы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина. Прыжок

Москва, 8 августа 2018, 10:53 — REGNUM  В Госдуме с сочувствием отнеслись к идеям властей Украины прекратить всякое сообщение с Россией.

«Будь такое было возможно, киевский режим эвакуировался бы на другую планету подальше от Солнечной системы, чтобы пресечь любое сообщение с Россией. А так приходится ежедневно страдать припадками русофобии», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости прекратить автобусное сообщение с Россией заявил первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов. Ранее власти Киева обсуждали прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина обнаружила: помимо железной дороги их связывают с Россией автобусы

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