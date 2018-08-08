Среда, 8 Августа 2018 года
11:57:25 МСК

Кто уедет в Магадан: кадровые перестановки на Урале

Политика

На Колыму может переехать чиновница мэрии Нижнего Тагила, полагают местные СМИ

Кто уедет в Магадан: кадровые перестановки на Урале
Michael Summers
Рокировка

Нижний Тагил, Свердловская область, 8 августа 2018, 10:50 — REGNUM  В мэрии свердловского Нижнего Тагила — кадровые перестановки. Руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда назначен главой городской контрактной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Постановление администрации города от 7 августа за номером 2092-ПА подписал врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее эту службу возглавляла Евгения Черемных — вице-мэр по финансово-экономической политике, также являющаяся инвестиционной уполномоченной. Между тем, по информации местных СМИ, в июле она ушла в отпуск, из которого уже не вернётся на прежнее место. Косвенным подтверждением этому местные журналисты и называют новое назначение Ленды.

По неофициальным данным, Черемных может переехать в Магадан и занять пост в правительстве Сергея Носова, который в конце мая 2018 года возглавил Колыму. Впрочем, пока официально она является вице-мэром Нижнего Тагила.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить