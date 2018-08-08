Генерал аль-Мисмари: Россия должна помочь в разрешении кризиса в Ливии

Тобрук, Ливия, , 10:44 — REGNUM Официальный представитель Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари считает, что для разрешения кризиса в Ливии необходимо личное вмешательство президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

По мнению генерала, российская дипломатия также должна сыграть важную роль в урегулировании кризиса. При этом с ливийской арены необходимо удалить ряд зарубежных игроков, в том числе Италию, Турцию, Катар, заявил аль-Мисмари.

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Напомним, Ливия после гражданской войны и интервенции НАТО в 2011 году, в результате которой был свергнут и убит многолетний лидер Ливийской Арабской Джамахирии Муаммар Каддафи, остаётся разделённой на части страной.

Официально признанное ООН правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем контролирует только Триполи и ближайшие окрестности столицы страны, тогда как на востоке, в городе Тобрук, заседает народно избранный парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией под руководством Халифа Хафтара. Значительная часть страны при этом находится под контролем «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или различных племенных группировок.

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