Strategist: Не лезь Запад в Сирию, возможно, жертв войны было бы меньше

Дамаск, , 10:48 — REGNUM Гражданская война в Сирии продолжается уже семь лет, в течение которых основная ноша страданий пала на плечи мирных жителей, из которых около полумиллиона погибли, еще несколько миллионов были вынуждены стать беженцами. На фоне всего произошедшего уместен вопрос: не вмешайся в случившееся Запад и окончись конфликт Дамаска быстрее, не были бы страдания мирного населения меньшими, пишет бывший заместитель генсека ООН Рамеш Такур в статье для издания The Strategist.

Президент США Дональд Трамп стал объектом яростной критики за заискивающее поведение во время саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Несмотря на это, были и такие комментаторы, кто оправдывал заявления главы Белого дома, ссылаясь на его желание предотвратить ядерную войну между Москвой и Вашингтоном, подчеркивая, что основным противником США является Китай, а также указывая на то, что без сотрудничества с Кремлем Белый дом едва ли сможет разгрести кашу, которую на Ближнем Востоке заварила прошлая администрация.

Вполне можно сказать, подчеркивает автор, что дорога к сирийскому аду была вымощена благими намерениями либеральных гуманистов, стремящихся защитить невинных мирных жителей, массово гибнущих от репрессий «режима», но больше всего поражает вероятность того, что если бы Запад во главе с США воздержался от вмешательства в гражданскую войну в арабской республике против президента Сирии Башара Асада, жертв среди мирного населения было бы гораздо меньше. На этом фоне уместен вопрос, несет ли Запад если не основную, то хотя бы частичную ответственность за увеличение масштабов гуманитарного кризиса или же добродетельный характер действий Запада защищает его от такой столь жесткой самокритики.

Занимать ту или иную сторону в борьбе за свержение диктаторов, которые не пресмыкаются перед Вашингтоном, — значит брать на себя то же бремя, о котором говорил английский писатель Редьярд Киплинг. К сожалению, внешнее вмешательство продлило, обострило и расширило масштабы конфликта, увеличив также число связанных с ними смертей и страдания мирных жителей, так и не приведя к свержению Асада. Воздержись Запад от соблазна вмешаться на стороне мятежников, число погибших, внутренне перемещенных лиц и беженцев, прибывающих в страны ЕС, было бы намного меньше.

Так, восстание в Сирии началось в 2011 году как часть «арабской весны», оно быстро переросло в кровопролитную гражданскую войну, чему поспособствовали жесткий характер подавления мятежников со стороны Асада, приток иностранных боевиков, радикалов и наемников со всего мира, а также вмешательство как региональных, так и глобальных держав, преследующих собственные цели, на разных сторонах конфликта. США непреклонно настаивали на необходимости отстранения Асада от власти, тогда как Россия при поддержке Китая выступала за отказ мятежников от насилия и начало инклюзивного политического процесса для разрешения кризиса. Противники официального Дамаска быстро превратились в кучку различных радикальных группировок, которые сражались для установления исламистского режима после свержения Асада, при этом нарушать законы ведения войны стали все стороны.

В результате жертвами войны, идущей уже семь лет, стали полмиллиона человек, еще два миллиона получили ранения, огромная часть населения была вынуждена стать либо внутреннее перемещенными лицами, либо беженцами, миллионы детей оказались напрочь лишены нормального детства. Уничтожению подверглись не только инфраструктура государства, но и многие бесценные памятники человеческой истории.

Будь ставки повыше, Запад, возможно, и пошел бы на полномасштабное вторжение, осуществив еще одну смену режима и установив прозападное правительство, которое бы стремилось учредить в стране либеральную демократию, соблюдать принцип верховенства права и продвигать права человека. Страны Запада пытались добиться того же в Афганистане и Ираке — с небольшим успехом.

Их вооруженные силы оказались довольно эффективными в том, что одерживать первоначальную победу, но неспособны удержать мир: они погрязали в конфликтах. Западная общественность не вынесет еще одной ближневосточной каши, когда освободители оказываются оккупантами, а первоначально благодарные местные жители обращают против них свое оружие. В освобожденной же стране происходит усиление радикалов, начинается анархия.

Вторым вариантом действий для Запада могли бы стать авиаудары, наносимые для поддержки наступления мятежников на ключевые институты правительства, после поражения которого противники Асада сформировали бы временное правительство, провели бы выборы. В результате в стране началась бы мирная жизнь с эффективным государственным управлением. К сожалению, этот подход доказал свою нежизнеспособность в Ливии.

В действительности же выбранная Западом стратегия заключалась в том, чтобы подстрекать противников Асада, передавать им оружие, деньги, обучать их принципам ведения боевых действий и поддерживать их дипломатически на международной арене, но не начинать бомбежки правительственных целей. Достигнутые благодаря такому подходу успехи оппозиции были смехотворными.

Западные правительства не смогли и отличить «хороших» мятежников от «плохих». По мере того как ряды первых редели, а вторых росли, на Западе усиливалось разочарование, курс же был постепенно изменен со свержения Асада на уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С самого начала Трамп продемонстрировал готовность работать с Путиным на достижение этой цели, таким образом, приблизившись к тому, чтобы отказаться от непродуманной концепции своего предшественника Барака Обамы о необходимости отстранения Асада от власти.

Иными словами, заключает автор, дав оппозиции ложную надежду, Вашингтон поддержал их лишь настолько, чтобы затянуть конфликт, но ее было недостаточно для достижения решительной победы. Западное вмешательство лишь обострило те проблемы, которыми страдает регион от Афганистана до Северной Африки. Нет столь острого гуманитарного кризиса, который бы не смогло ужесточить внешнее вмешательство.