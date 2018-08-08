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В Кишинёве раскритиковали Киев за идею ж/д блокады РФ

Политика

Путь трех поездов, связывающих Москву и Кишинев, лежит через украинскую территорию

Кишинёв, 8 августа 2018, 10:42 — REGNUM  Возможный разрыв Украиной железнодорожного сообщения с РФ может обернуться для Молдавии и всего Восточно-Европейского региона негативными последствиями. Об этом сообщили представители молдавского министерства экономики и инфраструктуры.

В ведомстве опасаются, что из-за отмены поездов убытки понесут как бенефициары железнодорожных услуг Восточно-Европейского региона, так и управления железных дорог Молдавии, Украины и России.

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«Любые изменения в железнодорожном сообщении между Украиной и Российской Федерацией приведут к необратимым процессам, которые необходимо заблаговременно избежать», — заявили в минэкономики Молдавии РИА Новости.

В настоящее время путь трех поездов, связывающих Москву и Кишинев, лежит через украинскую территорию. Так, через юго-западные области Украины проходит поезд №65/66 Москва — Кишинев — Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года Украина полностью разорвала воздушное сообщение с Россией. Теперь в Киеве предлагают прекратить сообщение по железным дорогам.

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