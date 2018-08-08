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Мадуро предоставит доказательства причастности лидера Колумбии к покушению

Политика

Правоохранительные службы задержали всех участников покушения, в настоящее время отслеживается заказчик нападения

Мадуро предоставит доказательства причастности лидера Колумбии к покушению
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 8 августа 2018, 10:45 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал предоставить доказательства того, что на его жизнь покушались власти Колумбии, сообщает 8 августа Al Jazeera.

Правоохранительные службы задержали всех участников покушения, в настоящее время отслеживается заказчик нападения.

«Имеются достаточные доказательства того, что в организации теракта участвовало уходящее правительство президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса», — отметил Мадуро.

Напомним, 4 августа во время публичного выступления президента Венесуэлы произошел взрыв беспилотного аппарата, в ходе теракта пострадали несколько военнослужащих, Мадуру был экстренно эвакуирован.

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