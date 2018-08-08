Видодо опроверг информацию о 10 млн иностранцев, работающих в Индонезии

Джакарта, , 10:47 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поднял вопрос о количестве иностранных рабочих, прибывающих на заработок в Индонезию, сообщает Liputan6.

Первым делом, президент отклонил новости о том, что в Индонезии насчитывается около 10 млн иностранных рабочих.

Глава государства заявил, что, по имеющимся у него сведениям, в настоящее время в стране находятся 23 тыс. рабочих из Китая, которые имеют краткосрочные и среднесрочные рабочие визы.

«Да, около 23 тыс. рабочих из Катая находятся в нашей стране. Все они заняты в тех сферах, в которых мы еще не очень сильны. Например, многие из них работают на предприятиях по установке турбин или в плавильных цехах», — прокомментировал глава государства.

Президент также затронул тему индонезийских рабочих, проживающих за рубежом. Для сравнения — 80 тыс. индонезийцев работают в КНР и 1,2 млн в соседней Малайзии.

«Посмотрите на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где 80% населения — иностранцы. Они все счастливы. Другой пример, Саудовская Аравия, где проживает 33% иностранцев. У нас, в Индонезии, эта цифра составляет менее 1%», — продолжил Джоко Видодо.

В конце президент попросил не раздувать вопрос об иностранных гражданах в стране. Если вышеупомянутая проблема разрастется, она скажется как на иностранных гражданах, работающих в Индонезии, так и на местном населении, добавил он.

Ранее в индонезийские СМИ просочилась информация об огромном количестве иностранных рабочих в Индонезии. Кто-то писал о 10 млн иностранцев, кто-то — только о 10 млн работающих в стране китайцев.