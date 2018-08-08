Выпущенная истребителем Испании ракета могла упасть в РФ — ВВС Эстонии

Таллин, , 10:33 — REGNUM Выпущенная испанским истребителем в Эстонии ракета могла «приземлиться» на территории Российской Федерации. Об этом, как передает газета Postimees, сообщил командующий ВВС Эстонии Рииво Валге.

По его словам, пуск ракеты, радиус полета которой составляет примерно 100 км, произошел примерно над населенным пунктом Пангоди.

Валге отметил, что если ракета полетела на восток, она бы могла «приземлиться на территории РФ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000, находившийся в воздушном пространстве Эстонии, ошибочно произвел пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.

Инцидент произошел над южной частью страны, военные ведут поиск боеприпаса.

Читайте также: Испанский истребитель нечаянно «обракетился» над Эстонией