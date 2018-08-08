США: КНДР не делает шагов по денуклеаризации

Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что Северная Корея не предпринимает никаких шагов по денуклеаризации полуострова, сообщает 8 августа Al Jazeera.

Данное заявление было сделано в качестве объяснения причины, по которой санкционный режим в отношении КНДР смягчаться не будет.

«Нам не нужна риторика, нам нужны конкретные шаги по денуклеаризации», — подчеркнул Болтон.

Напомним, отношения между Северной Кореей и Соединенными Штатами с начала года значительно улучшились, что привело к первому в истории саммиту лидеров двух стран. Конечной целью в улучшении отношений между государствами должна стать полная денуклеаризация Корейского полуострова.

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