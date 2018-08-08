Каир и Эр-Рияд солидарны в защите суверенитета арабских стран

Каир, , 10:16 — REGNUM Власти Египта выразили свою солидарность с Саудовской Аравией относительно недопустимости вмешательства во внутренние дела страны, сообщает 8 августа Al Arabia.

Официальный представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд подчеркнул, что Египет твердо стоит на позициях поддержки суверенитета арабских стран, а также выступает за соблюдение норм международного права.

Напомним, нынешняя власть в Египте установилась после государственного переворота в 2013 году, когда была свергнута террористическая группировка «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая, в свою очередь, пришла к власти на волне массовых демонстраций 2011 года.

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