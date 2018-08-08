Глава аппарата правительства Киргизии отправлен в отставку

Бишкек, , 10:06 — REGNUM В Киргизии от занимаемой должности освобождён руководитель аппарата правительства Мурат Мукамбетов. Об этом сообщает 8 августа пресс-служба президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Отмечается, что увольнение по собственному желанию Мукамбетова произошло в связи с его переходом на другую работу.

«В связи с переходом на другую работу Мукамбетов Мурат Картайбекович освобожден от занимаемой должности руководителя аппарата правительства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент Киргизии подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра юстиции республики Айнур Абдылдаевой. Отмечается, что чиновница покинула пост по собственному желанию.

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