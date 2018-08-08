Среда, 8 Августа 2018 года
10:43:10 МСК

Януковичу во второй раз назначили государственного адвоката

Политика

Пока что все адвокаты уходили с заседаний суда

Киев, 8 августа 2018, 10:00 — REGNUM  Экс-президенту Украины Виктору Януковичу назначили нового государственного адвоката Юрия Рябовола, сообщают 8 августа украинские «Вести».

Согласно сообщению, ранее Януковичу уже предоставили госадвоката, однако она трижды покидал суд во время заседаний. При этом предыдущий адвокат лично встречался с экс-президентом Украины и согласовывал с ним позиции по ведению дела.

Напомним, суд над бывшим президентом Украины ведется заочно, так как Янукович ни разу не появился в зале заседаний. Защита, нанятая Януковичем, отказалась участвовать в прениях сторон, в связи с чем прокурор потребовал назначить обвиняемому государственного адвоката. Но и госадвокат отказался участвовать в дебатах.

Читайте ранее в этом сюжете: Приговор Януковичу готов, нужны адвокаты, готовые проиграть дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Януковича
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить