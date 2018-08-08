Януковичу во второй раз назначили государственного адвоката

Киев, , 10:00 — REGNUM Экс-президенту Украины Виктору Януковичу назначили нового государственного адвоката Юрия Рябовола, сообщают 8 августа украинские «Вести».

Согласно сообщению, ранее Януковичу уже предоставили госадвоката, однако она трижды покидал суд во время заседаний. При этом предыдущий адвокат лично встречался с экс-президентом Украины и согласовывал с ним позиции по ведению дела.

Напомним, суд над бывшим президентом Украины ведется заочно, так как Янукович ни разу не появился в зале заседаний. Защита, нанятая Януковичем, отказалась участвовать в прениях сторон, в связи с чем прокурор потребовал назначить обвиняемому государственного адвоката. Но и госадвокат отказался участвовать в дебатах.

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