Сенаторы США намерены включить Россию в список «спонсоров терроризма»

Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Внесённый в Конгресс США группой сенаторов проект «всеобъемлющего закона» об усилении санкций против России предусматривает широкий комплекс мер, в числе которых — включение России в американский список «государств — спонсоров терроризма». Об этом 8 августа пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на экземпляр пока официально не обнародованного документа.

Поинформаци издания, проект под названием «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» содержит более ста страниц. Документом предлагается свести в единую систему все уже ранее предпринятые Вашингтоном антироссийские меры — от «акта Магнитского» до «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций».

Согласно проекту, в Белом доме должен быть создан «санкционный координационный офис», который будет отвечать за взаимодействие по вопросу санкций с Европейским союзом.

Предполагается создать и ещё одну структуру — «Национальный объединённый центр для ответа на гибридные угрозы», задачей которого будет системная борьба с влиянием России как в Соединённых Штатах, так и во всём мире. Также авторы законопроекта предлагают с 2020 финансового года предоставить доступ к бюджетному фонду США в размере $250 млн для государств, уязвимых, по мнению Вашингтона, к российскому влиянию.

Законопроектом предусматривается и целый ряд новых санкционных мер против России, в числе которых — запрет на операции в США и замораживание активов семи российских банков, уже находящихся под санкциями, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанка. Фактически это будет означать невозможность для этих организаций проводить стандартные долларовые расчёты через корреспондентские счета в банках Соединённых Штатов. Кроме того, в документе содержится положение о запрете резидентам США осуществлять операции с новым российским госдолгом со сроком обращения более двух недель.

В дополнение к этому сенаторы предлагают в течение 60 дней после принятия законопроекта обновить «кремлёвский список», а также начать практическую работу по поиску активов и личного состояния в мире президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об усилении санкционного давления на Россию был внесён на рассмотрение в Конгресс США 2 августа группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий. Авторами инициативы выступили демократы Роберт Менендес (сенатор от штата Нью-Джерси), Бен Кардин (от штата Мэриленд) и Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир), а также республиканцы Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (от штата Аризона) и Кори Гарднер (от штата Колорадо).