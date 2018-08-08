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Экс-глава МИД Абхазии: Грузия пугала американским оружием в июне 2008-го

Политика

У России есть только «ржавые танки», заявляли грузинские политики

Сухум, 8 августа 2018, 09:50 — REGNUM  Ещё в июне 2008 года грузинские власти пугали Абхазию нападением на Южную Осетию. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

По инициативе Грузии в Стокгольме тогда прошла двусторонняя грузино-абхазская встреча, Россию на неё не пригласили. В переговорах участвовало высшее политическое руководство Грузии, исключая президента Саакашвили.

«Они там как раз говорили о том, что «мы сейчас там наведем порядок в Южной Осетии», — сказал Шамба РИА Новости.

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При этом грузинские политики были уверены, что получат помощь от Запада. Так, они заявляли, что у России есть только «ржавые танки», тогда как Тбилиси располагает американским оружием.

«Из этого разговора было ясно, что у них была уверенность. Они с нами встретились для того, чтобы нас попугать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2008 года Грузия начала войну против Южной Осетии. Боевые действия также произошли в Кодорском ущелье в Абхазии. За событиями 2008 года последовало признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

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