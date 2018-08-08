В Грузии вспоминают начало августовской войны и обвиняют во всем Россию

Тбилиси, , 09:37 — REGNUM Здание бывшего посольства России в Грузии, в котором в настоящее время функционирует Секция интересов России при посольстве Швейцарии, 7 августа вечером обнесли колючей проволокой и окружили фотографиями с кадрами войны 2008 года.

Таким образом политически активная общественность отметила 10-летие начала войны, в результате которой Россией была признана независимость Абхазии и Южной Осетии. У бывшего посольства собралась молодежь, поддерживаемая и направляемая прозападными политическими партиями и неправительственными организациями.

Здесь же был установлен монитор, на котором демонстрировались отснятые в августе 2008 года кадры военных действий и заявлений высшего политического руководства России. Прохожим и интересующимся акцией гражданам раздавали буклеты и стикеры, которые также гласили, что «Россия — оккупант и агрессор».

Напомним, что, согласно документам Совета Европы и заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, войну против Южной Осетии в августе 2008 года начала грузинская сторона.

В Тбилиси еще при правлении Михаила Саакашвили была сформирована позиция, согласно которой Грузия была втянута в войну Россией и военные действия грузинской стороны были квалифицированы как ответ на российскую агрессию. До прихода к власти путем парламентских выборов 2012 года лидеры ныне правящей «Грузинской мечты» открыто обвиняли в развязывании августовской войны Саакашвили и его правительство, но позднее они свою позицию изменили и сегодня, как и их предшественники, «агрессором и оккупантом» считают и называют Россию.