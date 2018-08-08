«Надеялись на США»: экс-глава МИД Абхазии об агрессии Грузии в 2008 году

Москва, , 09:34 — REGNUM Начиная боевые действия в Южной Осетии в 2008 году, Грузия надеялась на военную помощь Североатлантического альянса (НАТО) и Соединенных Штатов, заявил бывший глава МИД Абхазии Сергей Шамба.

«У них (Грузии) были надежды, что американцы или НАТО разбомбят Рокский тоннель и не дадут российским войскам вовремя прийти», — цитирует РИА Новости Шамбу.

По его словам, грузинские войска надеялись, что за это время они закончат боевые действия в столице Южной Осетии городе Цхинвале.

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Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия предприняла вооруженную агрессию против Южной Осетии. Грузинские военные, обученные американскими инструкторами, начали массированный артиллерийский обстрел Цхинвала и прилегающих районов, в результате чего погибли сотни людей.

В свою очередь власти России приняли решение о проведении операции по принуждению Грузии к миру. Российские военнослужащие вытеснили агрессора за пределы республики. За пять дней боевых действий погибли более тысячи человек, в том числе 72 российских военных.

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