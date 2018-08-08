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Журналистка из США возмущена футболкой, показанной в эфире российского ТВ

Политика

Расследованием «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года в США занимается независимый спецпрокурор Роберт Мюллер

Вашингтон, 8 августа 2018, 09:21 — REGNUM  Появлением футболки с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом» в эфире одного из российских телеканалов возмущена журналистка из США Джулия Дэвис.

Сотрудница СМИ на своей странице в соцсети Twitter написала комментарий и выложила фотографию с демонстрирующим такую футболку российским ведущим.

«Ведущий российского госканала говорит: «Смотрите, эти футболки сейчас продаются в США и имеют большой спрос в лагере республиканцев», — написала Дэвис.

Журналистка из США также обратила внимание подписчиков на то, что «тренды меняются со временем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследованием «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года в США занимается независимый спецпрокурор Роберт Мюллер. В свою очередь, президент США Дональд Трамп отрицает наличие такой связи и утверждает, что честно победил на выборах, а гонения на него — дело рук проигравших выборы демократов.

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Российско-американские отношения
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