Журналистка из США возмущена футболкой, показанной в эфире российского ТВ

Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Появлением футболки с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом» в эфире одного из российских телеканалов возмущена журналистка из США Джулия Дэвис.

Сотрудница СМИ на своей странице в соцсети Twitter написала комментарий и выложила фотографию с демонстрирующим такую футболку российским ведущим.

«Ведущий российского госканала говорит: «Смотрите, эти футболки сейчас продаются в США и имеют большой спрос в лагере республиканцев», — написала Дэвис.

Журналистка из США также обратила внимание подписчиков на то, что «тренды меняются со временем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследованием «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года в США занимается независимый спецпрокурор Роберт Мюллер. В свою очередь, президент США Дональд Трамп отрицает наличие такой связи и утверждает, что честно победил на выборах, а гонения на него — дело рук проигравших выборы демократов.

Читайте также: Мюллеру могут разрешить задать вопросы Трампу по «российскому делу»