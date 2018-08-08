Малайзия закрыла антитеррористический центр, поддерживаемый Эр-Риядом

Куала-Лумпур, , 09:30 — REGNUM Правительство Малайзии во главе с премьер-министром Махатиром Мохамадом распорядилось закрыть поддерживаемый Саудовской Аравией антитеррористический центр, сообщает Sindonews.

Антитеррористический центр под названием «Центр международного мира короля Салмана» был открыт около года назад.

Никаких причин, касающихся закрытия центра в Куала-Лумпуре, не было названо. Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу заявил, что функции, осуществляемые антитеррористическим центром, теперь перейдут министерству обороны и безопасности Малайзии.

Малайзийская оппозиция раскритиковала решение правительства о закрытии центра. Ссылаясь на сообщение телеканала «Аль-Джазира» от 7 августа 2018 года, критика была выдвинута малайзийским оппозиционером Хишаммуддином Хусейном, который ранее занимал пост министра обороны страны.

Хишаммуддин Хусейн заявил, что закрытие центра станет настоящей потерей для его страны на фоне роста терроризма в мусульманском мире.

Антитеррористический центр нацелен на привлечение исламских ученых для борьбы с экстремистскими взглядами и поощрения терпимости. Центр в Куала-Лумпуре был временным, поскольку строительство постоянного здания в Путраджае еще не завершено.