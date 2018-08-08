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Президент Колумбии пообещал устранить противоречия между правыми и левыми

Политика

Иван Дуке нацелен на созидательную работу во главе страны

Президент Колумбии пообещал устранить противоречия между правыми и левыми
Иван Дуке

Богота, 8 августа 2018, 09:08 — REGNUM  Новый президент Колумбии Иван Дуке намерен преодолеть противоречия между правыми и левыми силами в стране. Об этом он заявил на церемонии инаугурации 7 августа в Боготе.

«Хочу руководить Колумбией на основе нерушимых ценностей и принципов, преодолевая разделение левых и правых. Хочу руководить Колумбией с духом созидания, а не разрушения», — приводятся слова нового главы государства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Дуке анонсировал реформу правосудия, которая, в частности, подразумевает непризнание контрабанды наркотиков и похищения людей политическими преступлениями. Напомним, лидер правой партии «Демократический центр» сменил на посту президента Хуана Мануэля Сантоса.

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Мирное урегулирование в Колумбии
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