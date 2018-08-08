Новый президент Колумбии анонсировал реформу правосудия

Богота, , 09:02 — REGNUM Во время инаугурации 7 августа новый президент Колумбии Иван Дуке пообещал провести реформу правосудия и представить законодательную инициативу конгрессу уже в первый свой рабочий день. Выдержки из выступления Дуке опубликованы на его странице в Twitter.

«Путь законности требует, чтобы исполнительная, законодательная и судебная власть работали вместе над реформой правосудия, чтобы сделать его более эффективным и приблизить к гражданам, — сказал президент. — Пришел момент, чтобы мы все, абсолютно все объединились против незаконности. Ни наркотрафик, ни похищения не будут признаваться преступлениями, связанными с политическими преступлениями».

Контрабанда наркотиков и похищения людей — главный источник финансирования вооруженных политических радикальных группировок, действующих в стране с 60-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правой партии «Демократический центр» Иван Дуке — протеже бывшего президента Колумбии Альваро Уррибе. 42-летний Дуке сменил на посту президента Хуана Мануэля Сантоса.

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